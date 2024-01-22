В ЦИК прибыли подписи в поддержку кандидата в Президенты РФ Владимира Путина

15 волонтеров доставили в комиссию 95 коробок с подписями. Сопредседатели избирательного штаба кандидата Владимира Машкова и Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев, и волонтер штаба Захар Перцев пришли в ЦИК, чтобы представить документы и подписи, необходимые для регистрации Владимира Путина на выборах.