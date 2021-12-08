 В Чистополе назначен новый прокурор
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В Чистополе назначен новый прокурор

Эту должность занял 37-летний советник юстиции Тимур Дияров .

Республика
8 декабря 2021  17:49
Автор:
Николай Лукоянов

На должность прокурора в Чистополе назначен Тимур Дияров. Сегодня прокурор РТ Ильдус Нафиков представил назначенного руководителя коллективу городской прокуратуры.

Ранее занимавший эту должность Сергей Егоров сейчас назначен прокурором в Зеленодольск.

Дияров Тимур родился 4 сентября 1984 года в селе Нармонка Лаишевского района РТ. Он окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

Первом местом его работы в 2009 году стала прокуратура Вахитовского района в 2009 году. Там он занимал должность помощника прокурора.

С 2017-2021 г., перед тем, как стать Чистопольским прокурором, он работал первым заместитель Зеленодольского городского прокурора.

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