В Чистополе нет проблем с теплоснабжением

Внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан, которое провел сегодня первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, было посвящено обеспечению бесперебойного движения транспорта и функционирования ЖКХ в нынешних сложных погодных условиях, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Сам Нигматуллин, открывая заседание сообщил следующую информацию: «На текущие сутки действует штормовое предупреждение. Сильный ветер порывами до 25-27 м/с, сильная метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильный снег, на дорогах снежные заносы. По состоянию на 7.00 прогноз оправдывается. Максимальный ветер до 24 м/с в Тетюшском и Зеленодольском районах, осадки до 3 метров в Буинском районе, сильная метель повсеместно. Введены и действуют ограничения на автомобильных дорогах республики Р-239, Р-241, М-7, Р-239, М-5 М-12. Приведены в готовность стационарные, мобильные и подвижные пункты обогрева».

Также он отметил, что силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Татарстана в количестве более 2000 единиц техники и 8000 человек готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации.

О работе дорожного комплекса республики доложил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Он, в частности, сказал: «На «Приуралье» - это Бавлинский и Бугульминский районы – дороги закрыты для грузового транспорта и для автобусов. По «Волга-Вятка» - закрыты дороги по федеральным трассам в республике, М-7, Р-239, Р-241 – для грузового транспорта и автобусов. И впервые у нас в этом году закрыты и региональные дороги, на это я обращаю ваше особое внимание. Региональные дороги закрыты для грузового транспорта и для автобусов». Он особо подчеркнул, что дороги закрыты в том числе и для школьных автобусов. В связи с этим организовано взаимодействие с руководством МЧС, ГИБДД, с руководством М-12, поставлена дополнительная техника для очистки снега, все приказы отправлены в муниципалитеты. Так как на дорогах частично остались грузовики и автобусы, организован подвоз питания и заправки топливом, добавил министр.

Также Ханифов также сообщил, что международный аэропорт «Казань» продолжает свою работу, однако рейсы могут задерживаться. Время вылета и пребывания самолетов зависит от погодной ситуации. Будут закрыты и ледовые переправы, так как они соединяют региональные дороги, которые уже закрыты.

Рустам Нигматуллин поручил организовать подвоз питания для грузового транспорта и автобусов, которые остались на дорогах, а также чтобы были обеспечены пункты обогрева для водителей.

Затем Нигматуллин также попросил прокомментировать ситуацию в Чистополе первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексея Фролова. Там вчера случилась авария на центральной магистрали. Без воды остались жители районов «Мебельная», «Водники», «Центр», «ГАРО», «18 магазин», «ЧЧЗ», «Дом медиков» и частично «Кулясова», «Кирпичка».

Со своей стороны, Фролов указал, что в настоящее время в Чистополе организована работа по определению характера аварии и понимания того, какое время потребуется для ее устранения.

«Вопросов с теплоснабжением не возникало. Источники теплоснабжения обеспечены запасом воды для подпитки систем теплоснабжения. «Восток-Энерго» на своей территории имеет скважину, от которой горячая вода поступает населению», - прокомментировал Алексей Фролов. Он также уточнил: сегодня для учебных заведений в Чистополе объявлен короткий день, в детские сады организован подвоз воды. Ситуацию держим на контроле», - подчеркнул первый замминистра.