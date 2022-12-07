 В Чистополе осудили мужчину, пытавшегося подкупить инспектора при сдаче экзамена на права
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В Чистополе осудили мужчину, пытавшегося подкупить инспектора при сдаче экзамена на права

Свою вину обвиняемый признал.

Республика
7 декабря 2022  16:25
Автор:
Роза Габитова

В Чистополе вынесли приговор мужчине, который пытался подкупить автоинспектора при сдаче экзамена на водительское удостоверение. Об этом сообщает Прокуратура РТ. 

Так, 10 августа этого года 50-летний житель Аксубаевского района предложил инспектору 50 тыс. рублей, чтобы тот посодействовал при сдаче теоретической части экзамена. Ранее подсудимый был лишен прав. Однако сотрудник отказался от взятки и пресек действия злоумышленника. 

Свою вину обвиняемый признал. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане с начала года в коррупции уличили 231 чиновника. Как сообщил Алексей Панкратов, заведующий организационным отделом управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, 31 человек был задержан в государственных органах, оставшиеся 200 — в органах муниципального управления.

 

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