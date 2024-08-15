В Чистополе открылся новый пляж «Юность»

В центральной части Чистополя, на берегу Камы, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» открылся новый пляж «Юность».

Расположенный рядом с парком «Набережная «Кама», он предлагает гостям разнообразные возможности для отдыха.

Здесь есть детская зона с аттракционами, зона отдыха с шезлонгами, можно арендовать летний домик или попариться в сауне с панорамным видом. Любители активного отдыха могут взять напрокат водный велосипед или каяк, а также поиграть в бильярд или аэрохоккей.