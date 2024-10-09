В Чистополе привлекут к ответственности отца, чем ребенок выпал из движущегося авто

В Чистополе прокуратура начала проверку после появления в социальных сетях видео, на котором видно, как 12-летняя девочка выпадает из автомобиля, движущегося по дороге. Инцидент вызвал общественный резонанс и потребовал вмешательства правоохранительных органов.

Прокурор Чистопольского района инициировал проверку из-за отсутствия сообщений о происшествии в полицию и больницу. Были назначены меры по установлению владельца автомобиля с помощью камер видеонаблюдения.

В ходе расследования выяснилось, что отец девочки, выполняя опасный маневр, не проверил, была ли она пристегнута ремнем безопасности. В результате этого она выпала из транспортного средства.