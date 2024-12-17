В Чистопольском районе РТ произошло ДТП с тремя автомобилями

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Республика
17 декабря 2024  16:33

 Фото телегра-канал Госавтоиспекции РТ

Как сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции РТ, в Чистопольском районе Татарстана в результате ДТП погиб один человек, еще трое доставлены в больницу.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада ВИС» совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Лада Веста», после чего его автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с третьим автомобилем – «Kia Rio». В результате ДТП водитель «Лады ВИС» скончался на месте, его пассажир и трое пассажиров из «Kia» получили различные травмы. В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

Напомним, ранее мы уже писали о смертельных авариях в Алексеевском и Арском районах.

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