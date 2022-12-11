В Чувашии из-за ледяного дождя встал поезд, следующий из Москвы в Казань

В Чувашской республике у станции Вурнары встал поезд, следующий из Москвы в Казань. Об этом сообщает «Татар-информ».

Причиной происшествия стал обрыв проводов в результате ледяного дождя. Задержка поезда составила более 4 часов. Он должен был прибыть в столицу РТ в 8 часов утра.

Как предупредили пассажиров, в Казани они окажутся, как минимум, через три часа, так как перед поездом застряли еще четыре состава. Первый поезд встал у станции Шумерля.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной гололедицы и ледяных дождей.