 В Чувашии из-за ледяного дождя встал поезд, следующий из Москвы в Казань
news_header_top_970_100

В Чувашии из-за ледяного дождя встал поезд, следующий из Москвы в Казань

Задержка поезда составила более 4 часов.

Россия/Мир
11 декабря 2022  14:25
Автор:
Роза Габитова

В Чувашской республике у станции Вурнары встал поезд, следующий из Москвы в Казань. Об этом сообщает «Татар-информ». 

Причиной происшествия стал обрыв проводов в результате ледяного дождя. Задержка поезда составила более 4 часов. Он должен был прибыть в столицу РТ в 8 часов утра. 

Как предупредили пассажиров, в Казани они окажутся, как минимум, через три часа, так как перед поездом застряли еще четыре состава. Первый поезд встал у станции Шумерля.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной гололедицы и ледяных дождей.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в октябре зарегистрировали 8,9 тыс. безработных граждан
В Чувашии из-за ледяного дождя встал поезд, следующий из Москвы в Казань
В центре Казани «КАМАЗ» влетел в ограждение и снес его
Жители Казани могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ
Управкомпании Вахитовского и Приволжского районов Казани собрали гуманитарную помощь ЛНР
В Татарстане за сутки COVID-19 заразились 100 жителей
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной гололедицы и ледяных дождей
Смотровая площадка «Чаши», временно закрывшаяся из-за метели, откроется сегодня