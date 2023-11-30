В декаду инвалидов пройдут мастер-классы, инклюзивный бал и гала-концерт

Подробнее об этом рассказала в ходе брифинга в Кабмине РТ министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. В общей сложности в республике запланировано около 1,5 тыс. различных мероприятий, включая спортивные соревнования, концерты, литературные встречи, мастер-классы. Театральная студия «Э-моция», в которой участвуют татарстанцы с ОВЗ, поставит спектакль «Сказки старой Казани».

- Во Дворце культуры железнодорожников 1 декабря пройдет гала-концерт всероссийского фестиваля «ЛУЧ - люди, умеющие чувствовать», - продолжила министр. - 5 декабря в Казанской Ратуше состоится второй республиканский инклюзивный бал, 8 декабря в театре кукол «Экият» пройдет праздник «Искусство добра» для детей с ОВЗ.

Кульминацией этой череды событий станут инклюзивный форум «Искусство добра» и фестиваль творчества «Возьмемся за руки, друзья!», который состоится 13 декабря в ДК им. Саид-Галиева.

Также в декаду инвалидов для родителей и опекунов детей с ОВЗ в каждом районе республики будет организована горячая линия, на которой можно будет получить бесплатные консультации, связанные как с медицинскими, так и с социальными вопросами.

На сегодняшний день в Татарстане проживает 274 тыс. граждан с инвалидностью - это 7% от населения республики. Из них 17 тыс. - это дети. Эльмира Зарипова отметила, что в Татарстане ведется системная работа по поддержке граждан с ОВЗ.

Так, с 2011 по 2020 год реализовалась программа «Доступная среда», за время ее существования в республике 921 объект был адаптирован под нужды инвалидов. На эти цели было выделено свыше 2,6 млрд рублей.

В РТ действуют 112 госучреждений соцобслуживания, предоставляющих инвалидам различные услуги. Также в республике работают 17 реабилитационных центров и 6 социально-реабилитационных отделений, 21 негосударственная организация.