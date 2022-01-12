 Из-за концерта Кипелова в расписании ввели новые электрички до «Казань-Экспо»
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Из-за концерта Кипелова в расписании ввели новые электрички до «Казань-Экспо»

Электрички будут идти по маршруту без промежуточных остановок.

Город
12 января 2022  17:53
Автор:
Николай Лукоянов

Из-за концерта группы «Кипелов» 26 января введут новые электрички до «Казань-Экспо», сообщает АО «Содружество».

Концерт коллектива бывшего фронтмена легендарной российской команды «Ария» пройдет на площадке выставочного центра – в концертном зале имени Ильгама Шакирова.  

Дополнительный электропоезд для поклонников творчества Кипелова из Казани в аэропорт, рядом с которым и находится «Казань-Экспо», стартует в 17:10, а обратно – в 21:40 от станции Аэропорт. Прибытие в Казань назначено на 22.00.

Электрички будут идти по маршруту без промежуточных остановок.

 

 

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