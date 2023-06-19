 В День памяти и скорби казанцы пронесут зажженные свечи от парка Горького до парка Победы
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В День памяти и скорби казанцы пронесут зажженные свечи от парка Горького до парка Победы

Город
19 июня 2023  11:53
Автор:
Дамира Хайрулина

Шествие из 200 казанцев с зажженными свечами проследует от парка Горького до парка Победы в День памяти и скорби 22 июня. Об этом сообщила сегодня председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.

«22 июня с двух до четырех часов утра участники движения «Волонтеров Победы» проведут международную акцию Свеча памяти. Мирное шествие из 200 жителей пройдет с зажженными лампадами от парка Горького через мост Миллениум и завершится в 4 утра в парке Победы», – сообщила она.

По ее словам, 21 июня в парке Победы с 21.00 пройдет акция «Огненная картина войны», в рамках которой из свечей будет выложено изображение танка Т-34.

«Композицию украсят 25 тыс. свечей, композиция станет одной из самых больших в России», –  отметила она.

Также в преддверии 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны в ночь с 21 на 22 июня в городе состоится траурное шествие от стелы «Казань – город трудовой доблести» до мемориала памяти в парке им. Урицкого. Длина маршрута составит 1418 метров – по числу дней войны. 

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