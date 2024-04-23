В День родного языка объявят имена лауреатов Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая

В Татарстане 26 апреля в рамках празднования Дня родного языка и 138-летия со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая в каждом районе республики запланированы мероприятия. А еще в этот день Раис Татарстана Рустам Минниханов объявит лауреатов Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин. Он уточнил, что 26 апреля в 8.30 в сквере Габдуллы Тукая пройдет возложение цветов к памятнику поэта с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. В этот же день в цирке представят премьеру первого национального театрально-циркового спектакля по сказкам и стихам Тукая «На Сенном базаре». Спектакль приурочен к Году семьи.

В 14.00 рядом с памятником Габдулле Тукаю около здания театра оперы и балета им. М.Джалиля запланирован праздник поэзии. В 17.00 на территории Казанского кремля пройдет гала-концерт, где также подведут итоги республиканского конкурса-акции «Я говорю по-татарски!»

Мероприятия ко Дню родного языка проведут во многих музеях, театрах, библиотеках республики.