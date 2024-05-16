В Дербышках сгорела Toyota Camry - полиция ищет трех поджигателей

news_top_970_100
Город
16 мая 2024  09:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Вчера вечером на улице Мира в Дербышках произошел пожар, в результате которого уничтожена Toyota Camry, сообщает «Татарстан-24».

Сотрудники близлежащего завода, на территории которого находилась припаркованная машина, вызвали службы экстренной помощи. Они также предоставили видео с камер безопасности, на котором видны трое молодых людей, выходящих из леса с канистрами в руках. Они вскрыли водительскую дверь, залити внутрь автомобиля горючую жидкость и подожгли ее из багажника, как сообщает корреспондент.

Автомобиль был полностью уничтожен огнем, оставив за собой лишь обугленные остатки. В настоящее время полиция организовала поиск лиц, подозреваемых в поджоге.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Выращивать огуречную рассаду или сеять семенами прямо в грядку? Советы эксперта
Что важно сделать весной в саду и огороде?
Разрабатываются единые подходы к процессу комплексной реабилитации и абилитации
Электронные трудовые книжки взамен бумажных
Мобильные медицинские бригады доедут до удаленных населенных пунктов
Искусство и история встречаются: Свияжск отметит «Ночь музеев» и «День музеев»
В Татарстане вновь зафиксированы звонки мошенников пенсионерам
Казахский фишбармак - блюдо, объединяющее семью