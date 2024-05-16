В Дербышках сгорела Toyota Camry - полиция ищет трех поджигателей

Вчера вечером на улице Мира в Дербышках произошел пожар, в результате которого уничтожена Toyota Camry, сообщает «Татарстан-24».

Сотрудники близлежащего завода, на территории которого находилась припаркованная машина, вызвали службы экстренной помощи. Они также предоставили видео с камер безопасности, на котором видны трое молодых людей, выходящих из леса с канистрами в руках. Они вскрыли водительскую дверь, залити внутрь автомобиля горючую жидкость и подожгли ее из багажника, как сообщает корреспондент.

Автомобиль был полностью уничтожен огнем, оставив за собой лишь обугленные остатки. В настоящее время полиция организовала поиск лиц, подозреваемых в поджоге.