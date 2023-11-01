В детском лагере учат культуре родного края

В детском лагере «Мирас-Наследие» для находящихся там сейчас детей проходят мастер-классы по гончарному мастерству, росписи по ткани, столярному мастерству, художественно-прикладной деятельности, народной прическе и стилю, театральному мастерству, плетению из бисера, кулинарии и хореографии. Но это еще не вся программа смены. Также совместно с сотрудниками Республиканской юношеской библиотеки участники смены проведут мастер-класс по изготовлению книжных закладок. А сотрудники Республиканской детской библиотекой имени Р. Миннуллина поиграют с детьми в интеллектуальный квиз «Знатоки родного края». Участники смены посмотрят книжную выставку «Мой край родной»,

Сотрудники музея-заповедника «Казанский Кремль» проведут для смены мастер-класс «Чудесный конь батыра». Национальный музей РТ подготовил лекцию с показом «Резьба по дереву» и интерактивное занятие «Ручейки Поволжья».

Как сообщает пресс-служба Минкульта РТ, смогут посетить лекции по актерскому мастерству и истории татарского театра от артистов Радифа Галимова, Зуфара Нуртдинова, Луары Шакирзяновой, мастер-класс по этномузыкологии с этнографом, фольклористом, кандидатом искусствоведения и заслуженным деятелем искусств РТ Геннадием Макаровым.

А самом конце смены ребята отправятся на экскурсию в Музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

Смена проводится Министерством культуры РТ совместно с Министерством по делам молодежи РТ и РЦ «Лето» в период осенних каникул. Она продлиться до 5 ноября. Проект «Культурный дневник школьника» реализуется с 2014 года под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова.