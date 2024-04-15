В «Диктанте Победы» планируют принять участие рекордное количество татарстанцев

Патриотическая акция пройдет 26 апреля в каждом из субъектов РФ.

Международный исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны, планируют написать более 20 тысяч жителей Татарстана. В прошлом году их насчитывалось 17 тысяч.

Подробнее об этом рассказала в ходе пресс-конференции региональный координатор партийного проекта «Историческая память», председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Много наших соотечественников также принимают участие из разных стран. Написать «Диктант Победы» и отдать дань памяти людям, благодаря которым мы сегодня живем спокойно, я считаю долгом каждого человека, чья жизнь связана с Россией», - прокомментировала она.

Для участия в патриотической акции необходимо пройти регистрацию на ее сайте. Испытание будет состоять их 25 вопросов, на которые отводится 45 минут. Диктант пройдет на 309 площадках по всей республике, на них приглашены ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла.