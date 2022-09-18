В дни проведения Kazan Digital Week из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

С 21 по 23 сентября поезд № 6722 будет отправлять из города в 10.50, прибытие в 11.10. Электричка № 6727 отправляется со станции Аэропорт в 13.28, прибытие в Казань — в 13.48.

Также 21 и 23 сентября поезд № 6729 будет отправляться с аэропорта в 15.25, прибытие в город в 15.46, а 22 сентября отправление со станции Аэропорт в 15.35, прибытие в 15.56.

Промежуточных остановок на маршруте не предусмотрено.

Ранее «КВ» сообщали, что на Международном форуме Kazan Digital Week для всех желающих пройдут технические визиты. Форум пройдет с 21 по 24 сентября в МВЦ «Казань Экспо».