 В дни проведения Kazan Digital Week из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички
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В дни проведения Kazan Digital Week из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички

Промежуточных остановок на маршруте не предусмотрено.

Город
18 сентября 2022  17:50
Автор:
Роза Габитова

В дни проведения Kazan Digital Week из Казани в аэропорт запустят дополнительные электрички. Об этом сообщает мэрия столицы РТ. 

С 21 по 23 сентября поезд № 6722 будет отправлять из города в 10.50, прибытие в 11.10. Электричка № 6727 отправляется со станции Аэропорт в 13.28, прибытие в Казань — в 13.48. 

Также 21 и 23 сентября поезд № 6729 будет отправляться с аэропорта в 15.25, прибытие в город в 15.46, а 22 сентября отправление со станции Аэропорт в 15.35, прибытие в 15.56.

Промежуточных остановок на маршруте не предусмотрено.

Ранее «КВ» сообщали, что на Международном форуме Kazan Digital Week для всех желающих пройдут технические визиты. Форум пройдет с 21 по 24 сентября в МВЦ «Казань Экспо».

 

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