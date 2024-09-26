В древнем Болгаре пройдет средневековое шоу

В последние выходные сентября древний Болгар превратится в огромную площадку для исторического фестиваля «Путешествие в прошлое». Гостей ждут два дня погружения в атмосферу Средневековья – с театральными постановками, ремесленными мастер-классами, ярмарками и захватывающими сражениями. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по туризму.

Фото: © оргкомитет фестиваля

Посетители смогут перенестись в эпоху Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и Российского государства, прочувствовав дух каждой из этих эпох. Кульминацией фестиваля станет реконструкция битвы с участием московских рейтар XVII века и стрельцов.

Еще на фестивале выступят известные российские и татарстанские музыкальные коллективы, а завершит праздник яркое фаер-шоу.

Присоединиться к «Путешествию в прошлое» с 28 по 29 сентября может каждый желающий – вход на фестиваль свободный.