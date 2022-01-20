 В ДРКБ после праздников резко выросло число детей с ковидом
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В ДРКБ после праздников резко выросло число детей с ковидом

На конец 2021 года в ковидном отделении было 43 ребенка и 30 родителей.

Республика
20 января 2022  19:17
Автор:
Николай Лукоянов

В ДРКБ после праздников произошел резкий скачок заболевших коронавирусом, сообщила главный педиатр Минздрава Татарстана Светлана Сенек.

«...если мы можем сказать, что у нас на конец прошлого года, на 2021 год, у нас, в нашем ковидном отделении, находилось около 5-6 детей с родителями, на сегодняшний день у нас находится 43 ребенка», – сообщила она.

Сенек добавила, что в отделении находятся и 30 родителей, у которых имеются явные симптомы клинического проявления болезни.

Она добавила, что есть определенный риск из-за малого числа вакцинированных от коронавируса несовершеннолетних.

 

 

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