В ДРКБ после праздников резко выросло число детей с ковидом

В ДРКБ после праздников произошел резкий скачок заболевших коронавирусом, сообщила главный педиатр Минздрава Татарстана Светлана Сенек.

«...если мы можем сказать, что у нас на конец прошлого года, на 2021 год, у нас, в нашем ковидном отделении, находилось около 5-6 детей с родителями, на сегодняшний день у нас находится 43 ребенка», – сообщила она.

Сенек добавила, что в отделении находятся и 30 родителей, у которых имеются явные симптомы клинического проявления болезни.

Она добавила, что есть определенный риск из-за малого числа вакцинированных от коронавируса несовершеннолетних.