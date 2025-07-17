В ДРКБ Татарстана скончались несколько детских врачей

Детская республиканская клиническая больница Татарстана понесла тяжелую утрату — за два дня ушли из жизни два опытных специалиста, посвятивших жизнь спасению детей.

50-летняя Татьяна Гибадуллина, старшая медсестра отделения челюстно-лицевой хирургии, скончалась после продолжительной болезни. В стенах ДРКБ она проработала более 30 лет, начав свой путь с должности медицинской сестры. Коллеги вспоминают ее как чуткого профессионала, умевшего найти подход к каждому ребенку.

"Ее способность создавать атмосферу тепла и доверия помогала маленьким пациентам легче переносить лечение", — отмечают в больнице.

На следующий день не стало 71-летнего Шамиля Тахаутдинова — детского уролога с 47-летним стажем. Начав карьеру в 1978 году, он прошел путь от детского уролога до заведующего отделением. Даже после выхода на пенсию в 2020 году доктор продолжил оперировать в отделении хирургии детей раннего возраста.

"К нему везли сложнейшие случаи со всей страны, — вспоминают коллеги. — Его операции действительно творили чудеса, возвращая здоровье безнадежным, казалось бы, пациентам".