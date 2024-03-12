В ДРКБ завезли вакцину от кори, краснухи и паротита для детей

Корь – очень устойчивое к внешним условиям заболевание, от которого нельзя избавиться, просто проветривая помещения или путем частого мытья рук. Для того, чтобы предотвратить болезнь, необходимо дважды привиться.

Первый случай заболевания корью в республике зафиксировали в позапрошлом году, и спустя год это число выросло на 145. В этом году уже зарегистрировали 69 случаев. Значительная часть – непривитые граждане, пишет «Татарстан 24».

Татарстан получил очередную партию отечественного препарата для детей от кори – это 8,6 тысяч доз. Ожидается, что еще одна поставка будет через месяц.