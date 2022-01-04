 В ДТП с грузовиком под Набережными Челнами погибли два человека
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В ДТП с грузовиком под Набережными Челнами погибли два человека

Водитель легковушки не справился с управлением, из-за чего столкнулся с грузовиком.

Республика
4 января 2022  10:32
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане на трассе Набережные Челны – Заинск –  Альметьевск – Нижнекамск накануне произошло ДТП, где погибло два человека. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Столкновение произошло между легковым автомобилем марки «Хонда Цивик» и груовиком «Скания». 33-летний водитель легковушки двигался со стороны Челнов и, не выбрав безопасную скорость и не учтя дорожные и погодные условия, не справился с управлением. Он пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял 53-летний водитель.

В итоге, водитель «Хонды», а также его 36-летняя пассажирка погибли на месте ДТП. На данный момент подробности происшествия выясняются.

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