В ДТП с грузовиком под Набережными Челнами погибли два человека

В Татарстане на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск – Нижнекамск накануне произошло ДТП, где погибло два человека. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Столкновение произошло между легковым автомобилем марки «Хонда Цивик» и груовиком «Скания». 33-летний водитель легковушки двигался со стороны Челнов и, не выбрав безопасную скорость и не учтя дорожные и погодные условия, не справился с управлением. Он пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком, которым управлял 53-летний водитель.

В итоге, водитель «Хонды», а также его 36-летняя пассажирка погибли на месте ДТП. На данный момент подробности происшествия выясняются.