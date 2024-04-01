В ДУМ РТ рассказали, как в мечетях будут праздновать Ураза-байрам

В среду, 10 апреля, состоится мусульманский праздник Ураза-байрам. Отмечать его планируют традиционно все мечети Татарстана.

В Духовном управлении мусульман республики поделились расписанием праздничного дня. Гает запланирован на 06:30 с чтения аятов Куръана, после него в 07:00 позвучат гает-вагазы.

Праздничный намаз городские мусульмане совершат в 07:30. В сёлах рекомендуют его провести спустя полчаса после восхода солнца.

Телеканалы «Хузур ТВ», «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» проведут трансляцию проповеди Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.