В эфире телемарафона «Вступай в армию Победы» выступил «Татарстанский шаман»

В РТ продолжается марафон телеканала «ТНВ», посвященный возможности заключить контракт с ВС РФ, а также мерам поддержки военнослужащих и их детей. Гостем его студии стал 13-летний мультиинструменталист Ранель Сафина из Казани, которого прозвали «Татарстанским шаманом».

Музыкант-патриот стал победителем фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и ряда иных конкурсов. Его ролики в интернете набирают по 1,5 млн просмотров. В студию Ранель пришел вместе с дедушкой – Табрисом Зинатуллиным.

«Хороший для нас пример – наши деды и прадеды, воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны. Один из наших дедушек погиб. Вдохновил и «Бессмертный полк», Ранель участвовал в нем вместе с родителями. Он пел для курсантов Танкового училища, бойцов, находящихся в госпитале. Но главное – это воспитание», - рассказал Табрис Зинатуллин.

Герой РФ Расим Баксиков, выступивший в роли соведущего марафона, спросил юного исполнителя, что для него значит патриотизм.

«Я думаю, что это любовь к своей Родине, когда ты умеешь пожертвовать для своей стране не только материальными благами, но даже жизнью», - заметил Ранель Сафин.