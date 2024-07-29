В Экспертном клубе РТ обсудили перспективы ДЭГ

В стране внедряется дистанционное электронное голосования. Уже на ближайших выборах в Мосгордуму жители столицы смогут отдать свой голос, не приходя на избирательный участок. О перспективах применения новой системы голосования говорили и на заседании прошедшего Экспертного клуба РТ.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что работа по совершенствованию избирательной системы, включая электронное голосование, делает процесс выборов в России более современным и прозрачным. Он подчеркнул важность доверия граждан к результатам выборов, что способствует диалогу между обществом и властью. Олег Морозов также отметил, что электронное голосование является необходимым инструментом для упрощения жизни избирателей и призвал уважать результаты выборов, включая мнение проигравших.

Первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев отметил, что расширение электронного голосования является результатом научно-технического прогресса, который упрощает жизнь граждан. Он подчеркнул, что электронное голосование делает процесс выборов более комфортным, позволяя избежать очередей и сэкономить время. Игорь Бикеев также указал на преимущества, такие как снижение нагрузки на избирательные комиссии и уменьшение рисков на участках. Однако он считает важным сохранить возможность традиционного голосования до тех пор, пока большинство избирателей не примет электронный формат как основной.

Ольга Павлова, член Общественной Палаты РТ и заслуженный тренер России, прокомментировала переход к электронному голосованию, отметив, что это шаг в будущее и делает избирательную систему более современной. Она считает, что формат голосования на выборах в Мосгордуму может стать основой для дальнейшего развития электронного голосования в стране. При этом важно учитывать риски, обеспечивать равные условия для всех избирателей и заботиться о безопасности данных и прозрачности процесса.

Председатель исполнительного комитета ТРО ООО «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо прокомментировал новый формат голосования на выборах в Московскую городскую Думу. Он отметил, что этот формат отражает тенденцию цифровизации в управлении и имеет несколько преимуществ. Во-первых, он создает удобные условия для маломобильных граждан и пожилых людей, позволяя голосовать из комфортного места. Во-вторых, электронное голосование способствует реализации права граждан участвовать в управлении и может увеличить явку избирателей, включая молодежь. В-третьих, развитие технологий дистанционного голосования укрепляет цифровой суверенитет и снижает риск внешнего вмешательства. Эксперт подчеркнул необходимость создания материально-технических условий для успешного внедрения этого формата, предлагая поэтапный подход. Он также отметил, что тайное голосование остается основной формой волеизъявления, а дистанционное голосование будет дополнительным способом для тех, кто предпочитает голосовать онлайн.

Завкафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков отметил, что Россия не отстает в модернизации избирательного процесса и даже предлагает свои формы голосования. Он подчеркнул, что в сентябре 2024 года в Москве и других городах будет внедрено электронное голосование, при этом традиционное голосование будет доступно только при отказе от электронных форм. Большаков считает, что электронное голосование удобнее и экономичнее, и оно поможет сократить молодежный абсентеизм. Он также отметил, что это может стать спасением для демократии, страдающей от бюрократии.