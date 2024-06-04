В экстрим-парке «Урам» отметят День молодежи

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Город
4 июня 2024  10:43
Автор:
Эндже Гарафиева

День молодежи соберёт казанскую и татарстанскую молодежь 29 июня с 10:00 до 22:00 в экстрим-парке «Урам». Мероприятие предназначено для всех жителей города и гостей республики, желающих провести время в активной и позитивной атмосфере, сообщает Министерство по делам молодёжи РТ. 

В программе Дня Молодёжи-2024 запланированы образовательные площадки, спортивный фестиваль, интерактивные активности от городских сообществ и партнеров, а также яркий маркет и концерт с хедлайнером, имя которого будет объявлено в ближайшее время.

Вход на фестиваль свободный. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте деньмолодёжи2024.рф.

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