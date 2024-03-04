В Елабуге 68 объектов культурного наследия обзавелись архитектурной подсветкой

В минувшую субботу, 2 марта, Елабугу посетил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Глава ведомства оценил результаты реализации проекта туристического кода исторической части города.

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Республика
4 марта 2024  19:24
Автор:
Владислав Косолапкин

В рамках поездки Сергей Иванов посетил Спасский собор, дом-музей И.И. Шишкина, Галерею редких коллекций, музей-театр «Трактир», музей истории города и другие объекты.

Проект туристического кода предназначен для привлечения дополнительного туристического потока. Для этого создается новая туристическая инфраструктура и обновляется существующая. Так, была установлена на 68 объектах культурного наследия и памятниках монументального искусства, на 191 здании появились стилизованные адресные аншлаги. Над Шишкинскими прудами оборудованы две смотровые площадки с биноклями. В Елабуге украсили арт-объект «Фонарщик» и памятник И.В.Шишкину. На основных туристических маршрутах были установлены дополнительные общественные туалеты и урны, также улучшена информационная инфраструктура.
Общая стоимость проекта составила 175 млн. рублей, он был реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициатором которого выступил Президент РФ Владимир Путин.

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