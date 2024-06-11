В Елабуге ликвидировали свалку строймусора после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Елабуги выявила нарушения природоохранного законодательства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. В жилом секторе на Проспекте Мира строительный мусор был разбросан по всей территории, отсутствие площадки для его накопления привело к образованию незаконной свалки.

Фото: © Прокуратура РТ ​​​​

Прокуратура установила, что виновными в этом нарушении являются сотрудники строительной компании ООО «Управление капитального строительства». В адрес директора организации было внесено представление с требованием ликвидировать свалку и привлечь виновных к ответственности.

Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры, нарушения были устранены. Свалка строймусора ликвидирована, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.