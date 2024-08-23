В Елабуге мужчина хотел добраться до дома и угнал маршрутку

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Республика
23 августа 2024  12:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В Елабуге сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержан мужчина, подозреваемый в угоне маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел утром, когда водитель маршрутки ненадолго отошел от транспортного средства на остановке. Этим воспользовался злоумышленник, который сел за руль и уехал, увез с собой трех пассажиров, которых вскоре высадил.

Получив информацию об угоне и приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии оперативно выехали в ближайшее село. Там они обнаружили похищенный микроавтобус и задержали неподалеку 42-летнего мужчину.

Задержанный признался в содеянном, заявив, что просто хотел добраться до дома.

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