В Елабуге начали серийно производить люкс-авто Aurus Komendant

В Татарстане стартовало серийное производство первого отечественного внедорожника люкс-класса Aurus Komendant. Об этом сообщили в Telegram-канале автомобильного бренда.

«Для отечественного автопрома — это беспрецедентный старт: менее, чем за полтора года после открытия завода AURUS в Елабуге, уже выводится в производство вторая, абсолютно новая модель бренда», - подчеркнули в публикации.

Также представители бренда отметили, что 70% используемых комплектующих и материалов – так же российского производства.