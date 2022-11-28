 В Елабуге начали серийно производить люкс-авто Aurus Komendant
news_header_top_970_100

В Елабуге начали серийно производить люкс-авто Aurus Komendant

Новую модель бренда вывели в производство менее чем за полтора года после открытия завода.

Республика
28 ноября 2022  08:34
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане стартовало серийное производство первого отечественного внедорожника люкс-класса Aurus Komendant. Об этом сообщили в Telegram-канале автомобильного бренда.

«Для отечественного автопрома — это беспрецедентный старт: менее, чем за полтора года после открытия завода AURUS в Елабуге, уже выводится в производство вторая, абсолютно новая модель бренда», - подчеркнули в публикации.

Также представители бренда отметили, что 70% используемых комплектующих и материалов – так же российского производства.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Воздушные гортензии и сногсшибательные розы: казанские флористы подготовились ко «Дню матери»
В Татарстане 29 ноября приостановят работу паромной переправы Аракчино — Верхний Услон
Минтранс РФ снова рассмотрит возможность создания скоростной ж/д между Москвой и Казанью
В Татарстане на участке стройки М12 экскаваторщик случайно убил рабочего, ударив ковшом
В Татарстане поддержка семей с детьми в этом году составила 16,5 млрд рублей
В Татарстане прогнозируют туман и до −21 градуса
В Набережных Челнах на месяц частично ограничат движение по бульвару Камала
Начальника ГИБДД Челнов наградили грамотой в честь 60-летнего юбилея