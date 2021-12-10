В Елабуге появится стела «Волна» за 2,6 млн рублей

При въезде в Елабугу со стороны особой экономической зоны «Алабуга» появится стела «Волна». Новый арт-объект обойдется бюджету района в 2,6 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступил исполком Елабужского района. Арт-объект «Волна» расположен в разделе «изделия для новогодних и рождественских праздников и прочие». Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 17 декабря. По условиям и требованиям «Волну» должны установить не позднее 15 января 2022 года.