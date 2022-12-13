 В Елабуге спасатели вытащили из пожара женщину и 13-летнего мальчика
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В Елабуге спасатели вытащили из пожара женщину и 13-летнего мальчика

При пожаре создалось плотное задымление, и ребенок был отрезан от путей эвакуации.

Республика
13 декабря 2022  19:58
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня вечером в одном из многоквартирных домов по улице Московская в Елабуге произошел пожар. По прибытию пожарные выяснили, что горение происходит в ванной комнате на первом этаже двухэтажного жилого дома на площади два «квадрата».

«Создалось плотное задымление, едкий дым проникал в квартиры», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожарные при помощи маски спасаемого вывели из зоны сильного задымления женщину из соседней квартиры.

Также сотрудники МЧС, установив трехколенную лестницу в окно квартиры на втором этаже, спасли мальчика 2009 года рождения, отрезанного дымом от путей эвакуации.

В ванной комнате горели акриловая ванна и натяжной потолок. Причина пожара устанавливается.

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