В Елабуге учителя биологии уволили за полуголые танцы на корпоративе

В Елабуге учительницу биологии уволили за то, что она разделась и станцевала полуголой на корпоративе. Видеозапись с танцами преподавателя появилась в социальных сетях.

Информация о инциденте распространилась среди родителей елабужской школы. Далее она дошла и до администрации школы, после чего учителя решили уволить, говорится в посте.

Комментаторы разошлись на два лагеря. Одни раскритиковали женщину, другие написали, что учитель — человек и после рабочего дня имеет право отдохнуть.

«Учитель в школе учитель, а после своего рабочего дня он обычный человек. Поэтому,, шквал негодований,, не очень понятен. В свое свободное время учителя, воспитатели, как и все остальные люди других специальностей, кушают, отдыхают, отмечают праздники» — написал пользователь.

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