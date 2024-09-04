В Елабуге хотят построить ЗАГС по проекту Азнакаевского эскиза, жители голосуют

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Республика
4 сентября 2024  13:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Глава Елабужского района Рустем Нуриев решил подойти к выбору архитектурного облика для нового здания ЗАГСа весьма креативно. На своей странице в Telegram он представил жителям эскиз уже реализованного проекта.

 Фото: © телеграм-страница Рустема Нуриева

«Это проект повторного применения. Он выполнен архитекторами «Татнефти» и построен на средства предприятия в городе Азнакаево, — пояснил Нуриев. — Если нравится проект – поставьте лайк».

 

Предложение главы района вызвало живой интерес у елабужан. Подписчики активно включились в обсуждение, оценивая эстетику здания, его функциональность и соответствие облику Елабуги. 40 подписчиков оставили положителую оценку. Еще 19 человек идею не оценили.

 Фото: © телеграм-страница Рустема Нуриева

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