В Елабуге хотят построить ЗАГС по проекту Азнакаевского эскиза, жители голосуют

Глава Елабужского района Рустем Нуриев решил подойти к выбору архитектурного облика для нового здания ЗАГСа весьма креативно. На своей странице в Telegram он представил жителям эскиз уже реализованного проекта.

Фото: © телеграм-страница Рустема Нуриева

«Это проект повторного применения. Он выполнен архитекторами «Татнефти» и построен на средства предприятия в городе Азнакаево, — пояснил Нуриев. — Если нравится проект – поставьте лайк».

Предложение главы района вызвало живой интерес у елабужан. Подписчики активно включились в обсуждение, оценивая эстетику здания, его функциональность и соответствие облику Елабуги. 40 подписчиков оставили положителую оценку. Еще 19 человек идею не оценили.