В Елабуге задержали подростка за кражу ноутбука из магазина электроники

В Елабуге сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в краже из магазина бытовой техники и электроники, сообщаеи пресс-служба ведомства.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Елабужскому району РТ получили информацию о том, что в торговом центре по ул. Нефтяников сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте выяснилось, что был похищен ноутбук стоимостью свыше 45 тыс. рублей. Охранник заявил, что в краже подозревает недавнего посетителя, которого он сначала не заметил. Парню удалось выйти с похищенным товаром на улицу, но факт кражи был установлен при просмотре записи системы наружного видеонаблюдения.

Молодого человека, 2007 года рождения, задержали недалеко от торгового центра. Ноутбука при нем не оказалось, поскольку тот успел сдать его в ближайший ломбард. Похищенный товар был изъят и возвращен собственнику. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».