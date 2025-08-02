В Елабуге завершился турнир лучников «Туган батыр»

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Республика
2 августа 2025  23:21

На территории Елабужского городища прошел IV Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». Мероприятие, приуроченное к Году защитника Отечества, собрало 107 участников из разных регионов России.

 Фото: ДУМ РТ

Соревнования открыл муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, отметивший важность возрождения традиционных видов спорта. Турнир включал 8 этапов, среди которых — стрельба с колена, биатлон и другие дисциплины.

Помимо спортивной программы, гости могли посетить ярмарку ремесел, мастер-классы и другие культурные мероприятия. Организаторы подчеркивают, что турнир способствует популяризации здорового образа жизни и сохранению исторического наследия.

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