В елабужской школе опровергли полуголые танцы учителя на корпоративе

В елабужской школе № 9 опровергли полуголые танцы учителя на корпоративе. По словам сотрудников, у них в школе не работает такой учитель и, соответственно, из учебного заведения никого не увольняли.

«Это не происходило в нашей школе, это не происходило с сотрудниками нашей школы. Мы написали в прокуратуру, чтобы разобраться в этом инциденте», — отметили в приемной 9-й школы.

Ранее появилась информация, что якобы в Елабуге учительницу биологии уволили за то, что она разделась и станцевала полуголой на корпоративе. Видеозапись с танцами преподавателя появилась в социальных сетях.