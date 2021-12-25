 В елабужской школе опровергли полуголые танцы учителя на корпоративе
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В елабужской школе опровергли полуголые танцы учителя на корпоративе

Видеозапись ранее появилась в социальных сетях.

Истории
25 декабря 2021  14:41
Автор:
Эдуард Салихов

В елабужской школе № 9 опровергли полуголые танцы учителя на корпоративе. По словам сотрудников, у них в школе не работает такой учитель и, соответственно, из учебного заведения никого не увольняли.

«Это не происходило в нашей школе, это не происходило с сотрудниками нашей школы. Мы написали в прокуратуру, чтобы разобраться в этом инциденте», — отметили в приемной 9-й школы. 

Ранее появилась информация, что якобы в Елабуге учительницу биологии уволили за то, что она разделась и станцевала полуголой на корпоративе. Видеозапись с танцами преподавателя появилась в социальных сетях.

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