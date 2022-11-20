В Елабужском районе РТ спасатели доставили на берег рыбаков, застрявших в лодке на Каме

Рядом с поселком Большая Тарловка Елабужского района Татарстана трое рыбаков застряли в лодке на Каме. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

Сообщение о том, что в лодке застряли люди поступило сегодня утром. На место происшествия прибыли спасатели, которые пробили лед и помогли застрявшим выбраться на берег.

Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане начался процесс ледостава. Для того, чтобы обеспечить безопасность жителей на водных объектах региона будет установлено 10 спасательных постов.