 В Елабужском районе РТ спасатели доставили на берег рыбаков, застрявших в лодке на Каме
news_header_top_970_100

В Елабужском районе РТ спасатели доставили на берег рыбаков, застрявших в лодке на Каме

Пострадавших нет.

Республика
20 ноября 2022  14:45
Автор:
Роза Габитова

Рядом с поселком Большая Тарловка Елабужского района Татарстана трое рыбаков застряли в лодке на Каме. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике. 

Сообщение о том, что в лодке застряли люди поступило сегодня утром. На место происшествия прибыли спасатели, которые пробили лед и помогли застрявшим выбраться на берег. 

Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане начался процесс ледостава. Для того, чтобы обеспечить безопасность жителей на водных объектах региона будет установлено 10 спасательных постов.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса