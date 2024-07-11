В эти выходные в Казани пройдет гастрофестиваль «Вкусная Казань»

13-14 июля с 11.00 до 22.00 напротив Чаши пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Концепцией этого года станет «семейный пикник».

Впервые на фестивале будет представлена детская гастрономическая зона.

Изюминкой фестиваля станет конкурс для профессиональных кондитеров. Они будут создавать торт под названием «Казань».

Еще один конкурс предусмотрен для юных художников. Учащиеся из художественных школ смогут воплотить свои представления о вкусной Казани на холсте.

Отметим, что в этом году организаторы постарались максимально разнообразить меню фестиваля интересными гастропроектами. Посетители смогут попробовать курицу по-сычуаньски, лапшу из корня папоротника, чурросы, средиземноморских улиток, аргентинских креветок, корейский рамен, ферментированные лимонады и многое другое.

При этом сохранили традиционные кухни без которых не обходится не один наш фестиваль, к примеру, жаркое по-славянски, татарская выпечка, туркменский и узбекский плов, хачапури на углях и десятки других блюд.

Кроме того, на фестивале будет организован лекторий. Казанцев и гостей столицы ждет двухдневная серия бесплатных гастрономических лекций. Темы лекций разнообразны: здоровое питание, секреты фуд-фотографии, сервировка праздничного стола, нутрициология, выступления диетологов, сомелье, фуд-блогеров и другое.

Развлекательная программа «Вкусной Казани» будет не менее разнообразна. В субботу на сцене добавят музыкального стиля рок-группа GAUGA, а в воскресенье будем зажигать под хиты этого лета от кавер-группы Тик-Так.

Завершением фестивального дня станут уютные киновечера.

Также в течении этих дней на фестивале будут проводиться различные конкурсы и розыгрыши, приняв участие в которых посетители смогут получить ценные подарки.

Напомним, гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» проходит с 2015 года.