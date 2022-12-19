В этом году число туристов, посетивших Казанский Кремль, выросло на 25%

В текущем году число гостей, посетивших Казанский Кремль, выросло на 25%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Главную достопримечательность Казанский Кремль с января по ноябрь текущего года посетило уже 3,5 млн человек. За аналогичный период 2021 года Кремль посетило 2,8 млн туристов. В этом году число гостей выросло на 25%», — отметила спикер.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2022 году на туристических объектах РТ наблюдается рост числа посетителей по сравнению с 2021 годом. Так, за первые полгода Казанский Кремль посетили более 1,5 млн туристов.