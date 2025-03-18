В этом году Казань получит 9 новых соцобъектов

По его словам, этот год должен стать «урожайным» на новые социальные объекты. Таких учреждений появится в городе сразу девять.

Очень высока потребность в школах, особенно на окраинах Казани. Поэтому в Советском районе, а конкретно в ЖК «Лето», по национальному проекту «Молодежь и дети» должны завершить строительство общеобразовательного учреждения. Четырехэтажное здание порадует местных ребятишек как своими размерами - его площадь 24,6 тысячи квадратных метров, так и оснащением - здесь появится бассейн. Школа рассчитана на 1224 ученика. Это будет уже третья новая школа в этом микрорайоне. А в ЖК «33-й военный городок» планируют возвести детский сад на 220 малышей.

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» появится и ряд новых объектов здравоохранения. Самый крупный из них - поликлиника в ЖК «Весна», рассчитанная на 400 взрослых пациентов в сутки. Детскую поликлинику на 200 посещений в сутки построят в ЖК «Волжские просторы». В жилом массиве Вишневка возведут врачебную амбулаторию. Помимо этого продолжается строительство нового корпуса приемно-диагностического отделения горбольницы №18, что находится на ул. Мавлютова. Но этот объект сдадут только в 2026 году. Совокупно на развитие медицинских учреждений в Казани направлено около 2,2 млрд рублей.

Среди новых спортивных объектов Илья Коротихин упомянул строящиеся ФОК «Центр спорта ФИЗРА» в ЖК «Салават Купере» и Центр развития футбола на базе футбольного клуба «Рубин» на ул. Копылова.

Также в этом году будут построены пять универсальных спортивных площадок. Четыре из них появятся в образовательных учреждениях - в гимназии №14, школах №17, 120 и 22, одна - в спортшколе «Смена». На эти работы направят 32,2 млн рублей.

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что наш город - лидер по строительству соцобъектов среди городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. С 2014 года в городе построили 98 детсадов и 29 школ, 15 домов культуры, 7 больниц и 20 поликлиник, 22 спортобъекта, молодежный центр. Всего 192 объекта.

Еще Илья Коротихин доложил о намечающемся капремонте учреждений социальной сферы. На него направят в этом году 4,4 млрд рублей, из них 1,44 млрд рублей - из муниципального бюджета. Этих денег хватит на модернизацию сразу 45 - 30 муниципальных и 15 государственных объектов.

По нацпроекту «Молодежь и дети» отремонтируют гимназию №125. В здании заменят окна, кровлю, отремонтируют спортзал и профильные кабинеты. Учебное заведение получит новое оборудование и мебель. К концу года завершится второй этап ремонтных работ в школе №130 им. Героя РФ майора С.А.Ашихмина. В трех школах - в лицее №23, школах №161 и 171 - будут установлены контрольно-пропускные пункты.

Капремонт в рамках национального проекта «Семья» проведут в двух детских садах - №415 на ул. Каштановой в Советском районе и №302 на ул. Ярослава Гашека в Ново-Савиновском районе. В них поменяют кровлю, окна, отремонтируют фасад и входные группы.

На модернизацию 12 школьных пищеблоков выделен 271 млн рублей. Три новых школьных ресторана появятся в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, пять - в школах Вахитовского и Приволжского районов, три - в Кировском и Московском районах, один - в Советском районе. В пищеблоках заменят электропроводку, инженерные сети и оборудование, проведут отделочные работы. После реконструкции количество мест в этих столовых увеличится на 150.

На ул. Подлужной, 49 продолжаются работы по капитальному ремонту подросткового клуба «Лидер». В здании будут оборудованы актовый зал на 120 мест, необходимые пространства, кабинеты, конференц-зал. 27,5 млн рублей выделено на ремонт подростковых клубов - «Ю» на ул. Ютазинская, 1 и «Компас» на ул. Арбузова, 6. Совокупно в этих клубах ежедневно смогут заниматься до 75 молодых людей.

За 83 млн рублей обновленное здание ДК химиков превратят в «Дом молодежи». Но в этом году закончат только первый этап ремонта.

В текущем году ремонт коснется и таких спортивных объектов, как стадион «Ракета» и спортшкола «Тасма». На стадионе заменят систему отопления, проведут ремонт тепловых пунктов, а также частично заменят фасад. На втором объекте отремонтируют только фасад.

Также будут отремонтированы семь объектов здравоохранения на общую сумму более 1 миллиарда рублей: стационарные отделения №1, 2 и 3 РКНД, стационары городской клинической больницы №2, городской клинической больницы №12, МКДЦ, РКИБ им. профессора А.Ф.Агафонова, а также госпиталь для ветеранов войн и городская клиническая больница №18.

Еще один масштабный проект - реконструкция детского оздоровительного лагеря «Нармонка». Фактически на месте старого строят новый лагерь. Здесь появятся клуб, столовая, медпункт, запланировано благоустройство территории. Вот только первых отдыхающих обновленная «Нармонка» примет в 2027 году.