В этом году казанский Речной порт принял на 30% больше пассажиров. Об этом на сессии Казанской городской Думы сообщила Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма Казани.

Речпорт посетило 136 тыс. пассажиров. Также Санникова отметила, что есть небольшой рост по числу пассажиров и в Международном аэропорту Казани. Воздушная гавань с начала года по ноябрь обслужила 3,7 млн человек. Это на 2,13% больше, чем в прошлом году.

«За первое полугодие текущего года Казань посетили 2 251 600 человек, столицу России за первое полугодие посетило 9 млн, Санкт-Петербург около 4 млн. В прошлом году Казань посетило 3 млн туристов. Все этим цифры говорят, что Казань уверенно занимает третье место по числу туристов», – добавила спикер.