 В этом году количество пожаров в Казани сократилось на 11,23%
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В этом году количество пожаров в Казани сократилось на 11,23%

Количество погибших же уменьшилось на 15,15%.

Город
27 декабря 2021  10:21

В 2021 году в Казани количество пожаров уменьшилось на 11,23%. Об этом на аппаратном совещании в мэрии города сказал начальник управления гражданской обороны Фердинанд Тимерханов. 

«Благодаря принятым мерам и действиям комиссией по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Казани количество пожаров уменьшилось на 11,23%. Число смертельных случаев сократилось на 15,15%, а количество пострадавших на 8,96%», — сказал спикер. 

Тимерханов в преддверии новогодних праздников призвал казанцев соблюдать правила пожарной безопасности во время обращения с пиротехникой.

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