 В этом году митрополит Кирилл проведет рождественскую литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери
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В этом году митрополит Кирилл проведет рождественскую литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери

Литургия пройдет в ночь с 6 на 7 января.

Город
6 января 2022  15:41

В этом году Божественная литургия в праздник Рождества Христова впервые пройдет в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Литургия пройдет в ночь с 6 на 7 января, возглавит ее митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В прошлом году она проходила в Раифском Богородицком мужском монастыре. 

Напомним, открытие кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери состоялось 21 июля 2021 года. На его открытие в столицу Татарстана прибыли Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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