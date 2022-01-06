В этом году митрополит Кирилл проведет рождественскую литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери

В этом году Божественная литургия в праздник Рождества Христова впервые пройдет в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Литургия пройдет в ночь с 6 на 7 января, возглавит ее митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В прошлом году она проходила в Раифском Богородицком мужском монастыре.

Напомним, открытие кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери состоялось 21 июля 2021 года. На его открытие в столицу Татарстана прибыли Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.