В этом году на улице Баумана в Казани установили 20 новых скамеек для отдыха, а также обустроили новые места для отдыха и зеленые зоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также на главной пешеходной улице города заменили брусчатку, высадили кизильник, спирею и другие растения. Кроме того были заменены 72 опоры освещения, установили 144 светодиодных светильника. Также элементы подсветки установили вблизи зеленых зон.

Ранее «КВ» сообщали, что впервые за 28 лет открылась для посещения подземная галерея по адресу Баумана, 38, там заработала инсталляция фестиваля Nur. Инсталляция называется Reality tunnel и представляет собой аудиовизуальный перформанс. Игра света и звука создают впечатление движущегося тоннеля, в котором оказывается каждый зритель.