 В этом году татарстанцы зарегистрировали 87 тыс. ипотек
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В этом году татарстанцы зарегистрировали 87 тыс. ипотек

Количество поданных электронных ипотек по сравнению с 2021 годом увеличилось в два раза.

Республика
19 декабря 2022  19:55
Автор:
Роза Габитова

За 11 месяцев этого года татарстанцы зарегистрировали почти 87 тыс. ипотек. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики. 

При этом в два раза увеличилось количество электронных ипотек по сравнению с прошлым годом, их доля составила 75%. Услугой «Электронная ипотека за 24 часа» воспользовались 25 тыс. раз, а льготную ипотеку оформили около 5,7 тыс. 

Также в Росреестр Татарстана поступило более 973 тыс. заявление на учетно-регистрационные действия, включа порядка 470 тыс. на регистрацию арестов и запрещений. Жители республики зарегистрировали более 264 тыс. жилых помещения, 208 тыс. земельных участков и 8 тыс. машино-мест. 

В этом году татарстанцы купили более 95 тыс. земельных участков и почти 79 тыс. жилых помещений, 17 тыс индивидуальных жилых домов и порядка 8 тыс нежилых помещений.

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