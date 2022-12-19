В этом году татарстанцы зарегистрировали 87 тыс. ипотек

За 11 месяцев этого года татарстанцы зарегистрировали почти 87 тыс. ипотек. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

При этом в два раза увеличилось количество электронных ипотек по сравнению с прошлым годом, их доля составила 75%. Услугой «Электронная ипотека за 24 часа» воспользовались 25 тыс. раз, а льготную ипотеку оформили около 5,7 тыс.

Также в Росреестр Татарстана поступило более 973 тыс. заявление на учетно-регистрационные действия, включа порядка 470 тыс. на регистрацию арестов и запрещений. Жители республики зарегистрировали более 264 тыс. жилых помещения, 208 тыс. земельных участков и 8 тыс. машино-мест.

В этом году татарстанцы купили более 95 тыс. земельных участков и почти 79 тыс. жилых помещений, 17 тыс индивидуальных жилых домов и порядка 8 тыс нежилых помещений.