В этом году в 61 селе Татарстана появятся вышки 4G

Татарстан в этом году инвестирует в развитие мобильной связи около 4 млрд рублей, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин на коллегии ведомства.

По его словам, в этом году планируется значительно улучшить качество сотовой связи для населения, а также расширить зоны покрытия в республике.

«В 620 малочисленных поселениях республики с населением от 100 до 500 человек есть мобильная связь, однако жители не имеют возможности пользоваться распространенными приложениями, так как в этих селах отсутствует подключение к сети 4G», — рассказал он.

Хайруллин отметил, что в 2022 году планируется строительство вышек 4G в 61 селе республики. Задача будет решаться в рамках программы «Цифровое неравенство».

Так как для того, чтобы обеспечить все села республики интернетом потребуется немалый срок в 10 лет, Хайруллин попросил у Президента РТ Рустама Минниханова разработать совместную программу на условиях софинансирования со стороны Татарстана.

Также в этом году создадут 350 новых станций сотовой связи и модернизируют 750 действующих, добавил Хайруллин.