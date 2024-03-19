В этом году в Казани благоустроят 7 общественных пространств, их выбрали сами горожане

На сайте gorodsreda.tatar.ru открылось голосование за благоустройство общественных пространств и дворов в 2025 году.

Принять в нем участие могут все: и взрослые, и подростки, и даже те, кто фактически не проживает в определенном районе, но хочет, чтобы он стал краше. Об этом заявили спикеры на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Так, по словам докладчиков, в Казани в этом году обустроят семь пространств. В прошлом году победили вторая очередь бульвара на улице Серова и территория у Большого Чайкового озера. Участие в этом году принимают 1,5 тысячи пространств со всего Татарстана.

Голосование проходит на сайте gorodsreda.tatar.ru. Здесь нужно выбрать понравившиеся парки, набережные и скверы.