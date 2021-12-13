 В этом году в Казани новогодние елки будут стоить от 500 рублей
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В этом году в Казани новогодние елки будут стоить от 500 рублей

Елочные базары в городе начнут свою работу с 15 декабря.

Город
13 декабря 2021  11:03

Новогодние елки в Казани в этом году будут стоить от 500 рублей, а пихты от 1 тыс. рублей. Об этом на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил председатель МКУ «Комитет потребительского рынка» Руслан Фазылянов.

«В дни продаж по местам несанкционированной торговли нами вместе с администрациями районов будут проведены рейды по пресечению незаконной торговле хвойными растениями. Все несанкционированные места будут ликвидированы. Площадки начнут работать после 15 декабря, где жители города смогут приобрести ели, сосны и пихты. Цена за новогоднюю елку будет от 500 рублей, а за пихту от 1 тыс. рублей», — сказал спикер.

Фазылянов заявил, что к продаже на базарах будут допускаться только елки, выращенные в специальных питомниках, имеющие соответствующие документы. Непроданные елки на ярмарках будут утилизированы измельчителями и переданы сельхозпроизводителям для хозяйственных нужд.

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