 С начала года в Казани отремонтировали 43 школьные столовые и 19 спортивных залов
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С начала года в Казани отремонтировали 43 школьные столовые и 19 спортивных залов

Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения казанской гимназии №16.

Город
9 декабря 2021  13:55
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани в 2021 году были отремонтированы 43 школьные столовые и 19 спортивных залов. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин во время посещения казанской гимназии №16.

«Мы должны давать качественное образование и в то же время создавать для детей комфортные условия для обучения», – отметил Метшин.

Он добавил, что в республике будут продолжаться строительство и капитальный ремонт школ и детских садов.

Также во время обхода гимназии №16 Метшин оценил обновленную столовую в школе, отремонтированные спортивные залы и кабинеты начальных классов.

 «Очень важно, что в гимназии, как и в других школах, прослеживается индивидуальный подход к ремонту, обустройству интерьера», – отметил мэр.

По его словам, каждая школа в Казани, в которой проводился ремонт, обладает своей изюминкой, ведь дизайнеры работают совместно с коллективом учитилей и старшеклассниками, учитывая мнение каждого.

 

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