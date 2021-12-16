В этом году в Казани средний бал по ЕГЭ по русскому языку составил 74,5 балла

В 2021 году в Казани средний бал по ЕГЭ по русскому языку составил 74,5 балла. Об этом на сессии Казгордумы сказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«Русский язык, как известно, преподается во всех школах города в соответствии с федеральным образовательным стандартом, школьники Казани всех национальностей демонстрируют стабильно высокое знание этого предмета. Так, средний балл по русскому языку в Казани в 2021 году по результатам ЕГЭ составил 74,5 балла, что на три балла выше общероссийского результата. 46 выпускников сдали русский на максимальный балл», — сказала Сагитова.

Она добавила, что 55% всех учащихся казанских школ выбирали татарский язык, как родной.

«Это и многие дети-татары, и дети из смешанных семей, и дети других национальностей, стремящиеся овладеть новым для себя языком. Безусловно, речь всегда идет о добровольном выборе ребенка и его родителей», — отметила спикер.